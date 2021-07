Tragedia poco fa in centro a Quartu.

Dalle prime informazioni un uomo si è gettato da un palazzo atterrando su una donna che stava passando per strada con il figlioletto nel passeggino.

È successo in via Marconi all’angolo con via Rosas.

Il bimbo è apparso in buone condizioni, la mamma è stata soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti, avrebbe riportato ferite a una gamba.

Sul posto le ambulanze e le forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata