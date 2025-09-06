Insolito contrattempo questa mattina per gli automobilisti in transito tra Pirri e Monserrato. Nei pressi della stazione Caracalla, il traffico ha subito un improvviso rallentamento a causa dell’attraversamento di un gregge di pecore.

Gli animali, che da anni pascolano liberamente nei terreni della zona e dell’hinterland cagliaritano, hanno invaso la carreggiata costringendo decine di auto a fermarsi e ad attendere il loro passaggio.

La scena ha strappato qualche sorriso tra i presenti, ma non è mancato il malumore di chi, con i minuti contati, si è trovato imbottigliato nel traffico.

Oltre al disagio per la viabilità, episodi di questo genere sollevano anche questioni legate alla sicurezza stradale: in pieno contesto urbano, infatti, l’improvvisa comparsa di animali può costituire un ostacolo imprevisto e potenzialmente pericoloso e non a caso da anni i cittadini chiedono un intervento delle autorità per porre fine a questa transumanza cittadina.

(Unioneonline/Fr.Me.)

