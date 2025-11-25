Un uomo residente a Villa San Pietro è stato arrestato per traffico di droga e detenzione di armi clandestine a conclusione di un’indagine portata avanti dal personale del Corpo Forestale della Stazione di Pula.

Il gip del Tribunale di Cagliari, Marco Mascia, vista l’assenza di precedenti penali, ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico per l’indagato.

L’inchiesta è nata nel maggio 2024 dall’arresto in flagranza di un uomo di Sarroch per coltivazione di stupefacenti e spaccioo di cocaina, furono trovati 500 grammi. Nella stessa perquisizione furono sequestrate armi, munizioni e dispositivi per la cattura illegale di animali.

Le indagini hanno consentito di accertare altri episodi di spaccio e un traffico di armi clandestine finalizzato ad attività di bracconaggio.

Quello odierno è il terzo arresto disposto nell’ambito della stessa indagine, ci sono anche cinque indagati a piede libero.

I reati contestati sono porto e detenzione di armi clandestine, detenzione e spaccio di cocaina, bracconaggio.

