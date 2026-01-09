Un tratto della statale 131 "Carlo Felice" è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione nord a causa di un veicolo che ha preso fuoco all'altezza del km 15, a Sestu.

Il traffico è stato deviato sulla strada complanare.

Sul posto le squadre Anas, i Vigili di Fuoco e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità è il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. 

