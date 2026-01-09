Di ritorno nel capoluogo lombardo dopo Cagliari-Milan, ha iniziato a inveire contro un passeggero che si trovava nello stesso gate, insultandolo pesantemente. Poi l’accesa discussione con altri viaggiatori, e ancora l’ira verso i poliziotti intervenuti, con calci e pugni scagliati contro i muri degli uffici di polizia dell’aeroporto sardo.

Sono i fatti che hanno portato all’arresto, nella serata del 3 gennaio, di un cittadino italiano di origine milanese per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’episodio, avvenuto nel corso delle operazioni di imbarco per il volo in partenza per Milano, è stato sottoposto alla valutazione del G.I.P. nell’udienza tenutasi con rito “direttissima” nella giornata di lunedì 5 gennaio, al termine della quale l’autorità giudiziaria ha disposto la convalida dell’arresto senza applicare alcuna misura.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata