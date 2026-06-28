A dicembre 2025 e a giugno 2026, 45 famiglie con abitazioni in via Lattea a Torre delle stelle hanno inviato due comunicazioni al Comune di Sinnai «evidenziando», è detto in un comunicato, «tutti i problemi che affliggono la Via Lattea: l'elevata pericolosità della polvere che si alza dopo ogni passaggio di un auto (ora si registrano 300 passaggi al giorno il sabato e la domenica), i parcheggi selvaggi che azzerano le vie di fuga in caso di incendio o di intervento di un'ambulanza, il degrado che regna fra alberi pericolanti e discese a mare con voragini e abbandonate».

Ora, si legge ancora «si aggiunge l'elevato afflusso di autovetture che congestionano via Sagittario e il parcheggio della spiaggia di Genne Mari, le vie di fuga sono notevolmente limitate, creando anche una situazione di pericolo».

Le famiglie interessate chiedono ancora un incontro col Comune.

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