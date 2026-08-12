Tentano di scappare forzando il blocco dei carabinieri: due persone arrestate. Ieri i carabinieri della sezione Radiomobile di Quartu, assieme ai militari delle stazioni di Sinnai, Monserrato e Selargius hanno arrestato due uomini ritenuti responsabili di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione di un’auto.

L'operazione è scattata lungo la 554 a Monserrato. I militari stavano eseguendo ricerche mirate dopo il furto di una macchina effettuato la notte precedente in un'autofficina del Cagliaritano. La svolta quando i carabinieri hanno individuato il mezzo con i due uomini a bordo in un parcheggio lungo la statale. Non appena si è reso conto della presenza dei militari, il conducente ha accelerato bruscamente nel tentativo di aprirsi un varco: ma la manovra azzardata è terminata con l’urto contro la pattuglia, posizionata per ostruire la via di fuga.

Nonostante l'impatto, che ha causato danni ai veicoli e ferite di lieve entità a un carabiniere (poi medicato presso una struttura sanitaria), i militari sono riusciti a immobilizzare i due occupanti e a metterli in sicurezza. L'auto recuperata è stata restituita al legittimo proprietario. Accompagnati negli uffici della sezione Radiomobile di Quartu per l'espletamento delle formalità burocratiche, i due uomini, un 51enne e un 30enne entrambi del Cagliaritano, disoccupati e già noti alle forze di polizia, sono stati dichiarati in stato di arresto e posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi.

(Unioneonline/En.Ne.)

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