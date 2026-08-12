Si rinnovano anche per il 2026 le premialità destinate a famiglie e imprese che hanno pagato con puntualità la tassa sui rifiuti almeno negli ultimi 3 anni, con detrazioni progressivamente maggiori per i virtuosi a partire dal 2021. Una misura che vuole essere un incentivo, ma è pure il riconoscimento del senso civico dei cittadini, oltre che un plus per una gestione più efficiente e sostenibile del servizio. Anche per la Tari 2026 sono state investite risorse locali per valorizzare l’importanza di pagare puntualmente le tasse e soddisfare così i bisogni pubblici di tutti i cittadini. Complessivamente per l’anno in corso si tratta di 300mila euro, tra le risorse stanziate per i trasferimenti alle famiglie e quelle per le imprese. Lo sconto in bolletta interesserà quindi sia le utenze domestiche che quelle non domestiche regolarmente iscritte nella banca dati della Tari del Comune di Quartu da almeno tre anni (2023-2024-2025) e puntuali nel pagamento entro il termine di scadenza dell’ultima rata per i diversi anni di imposta (previsto per il 30 novembre nel 2021 e per il 31 dicembre per i 4 anni successivi). Le premialità saranno applicate d’ufficio mediante uno sconto sull’importo dovuto per la Tari 2026 in occasione del conguaglio da effettuarsi sull’avviso di pagamento Tari 2027, che verrà emesso entro il 31 dicembre di quest’anno. La riduzione sarà del 6% se il contribuente risulta integerrimo dal 2021, del 4,5% se virtuoso dal 2022, del 3,5% se puntuale dal 2023. Ed è prevista una ulteriore detrazione del 3% per coloro che aderiscono alla domiciliazione bancaria per pagare la tassa in un’unica soluzione entro settembre 2026. In tal caso si procederà alla rideterminazione dell’avviso di pagamento in acconto, applicando d’ufficio la scontistica riconosciuta.

«L’Amministrazione comunale prosegue nel percorso intrapreso di lotta all’evasione fiscale, che non intende soltanto incentivare i comportamenti virtuosi dei contribuenti, ma anche sollecitare un sentimento di partecipazione a una causa comune - spiega il Vice Sindaco Tore Sanna -. È un progetto dall’interesse collettivo: pagare entro le scadenze significa consentire passi avanti nella qualità della vita e nei servizi generali della città. Una puntualità sempre più tesa a rappresentare anche l’orgoglio di appartenere a questa comunità. È appunto per questo motivo che stiamo dando continuità alle premialità, proprio per fidelizzare questo rapporto con i contribuenti virtuosi, oltre che convincere coloro che in passato hanno trascurato i doveri di cittadini».

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