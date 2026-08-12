Oggi, mercoledì 12 agosto, anche il cielo sopra Gesico offrirà uno spettacolo particolare. Dal Monte San Mauro sarà infatti possibile osservare l’eclissi solare, che in Sardegna sarà parziale e raggiungerà una copertura molto elevata del disco solare, tra il 78 e l’85 per cento circa. Il fenomeno inizierà nel tardo pomeriggio, attorno alle 19.36, per raggiungere il massimo intorno alle 20.20, quando il Sole sarà ormai molto basso sull’orizzonte occidentale. Proprio la coincidenza con il tramonto renderà l’osservazione particolarmente suggestiva per chi sceglierà il Monte San Mauro come punto di osservazione. «Non si tratterà, dunque, di un’eclissi totale. La Sardegna resterà al di fuori della fascia di totalità, ma l’oscuramento sarà comunque significativo e ben riconoscibile», spiega il presidente della Pro loco, Carlo Carta.

Per assistere a una vera eclissi solare totale dall’Italia bisognerà attendere il 3 settembre 2081. Prima, il 2 agosto 2027, ci sarà un’altra eclissi totale visibile soprattutto in Nord Africa e nella penisola iberica, mentre in Italia il fenomeno sarà osservabile solo parzialmente, con una maggiore copertura soprattutto in Sicilia. Per la Sardegna l’attesa sarà invece molto più lunga: per una prossima eclissi totale visibile dall’Isola bisognerà aspettare, salvo cambiamenti nelle previsioni astronomiche, circa 189 anni. Per chi oggi salirà sul Monte San Mauro, quindi, sarà un appuntamento breve ma particolare. La Luna oscurerà gran parte del Sole proprio mentre il giorno lascerà spazio alla sera. Poi tutto tornerà alla normalità. «Il Monte San Mauro, invece, resterà lì - conclude Carta -; oggi come tra cento, mille o centomila anni, a ricordarci la misura del tempo e quanto siamo piccoli davanti alla natura e ai suoi grandi spettacoli».

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