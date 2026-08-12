Realizzato nelle campagne del paese, l’ecocentro comunale di Burcei aprirà molto presto, dopo diversi anni di attesa. Dopo i contatti tra Comune e Città metropolitana è stata già indetta la Conferenza di servizi, atto finale per aprire i cancelli della struttura.

«L'attivazione dell'ecocentro», dice il sindaco Marcello Malloru, «avrà un impatto economico a beneficio del Comune e quindi degli utenti nella definizione della bolletta Tari. Senza considerare l’impatto sotto il profilo ambientale nelle campagne e nelle periferie con i materiali ingombranti che potranno essere conferiti invece nel nuovo impianto, garantendo il conferimento corretto, gratuito e in totale sicurezza di tutti i rifiuti urbani ed eccezionali che non possono essere smaltiti con la raccolta “Porta a porta”, ponendo fine alle lunghe attese per il ritiro degli ingombranti».

Il sindaco Malloru sostiene anche che «con la conferenza di servizi entriamo nella fase finale per i pareri ambientali», aggiungendo che «è pure doveroso riconoscere anche il lavoro delle passate amministrazioni comunali che negli anni hanno realizzato l’impianto e dato l'input a questo iter, avviando un percorso complesso che oggi trova compimento. Oltre ai grandi benefici ambientali, l'ecocentro ci permetterà di abbattere i costi di trasporto, garantendo un cospicuo risparmio sul prossimo appalto del servizio rifiuti. Tradurremo questa efficienza gestionale in un vantaggio concreto per la comunità di Burcei, contrastando anche l'abbandono illecito dei rifiuti».

Un’opera realizzata anni fa e resa raggiungibile lo scorso anno dal Comune con la sistemazione della strada di accesso per un costo di 50mila euro. La vecchia amministrazione, capeggiata dal sindaco Simone Monni, aveva ipotizzato sul servizio un risparmio di 40mila euro.

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