Alla disperata di acque e di cibo, i cinghiali stanno invadendo anche le periferie di Settimo San Pietro col branco che si muove anche in pieno giorno.

Come è successo questa mattina quando un pensionato ne ha avvistato e filmato una decina: si muovono soprattutto nelle vicinanze di qualche orto, ma anche di vigneti, "succhiando" i grappoli e scavando sul terreno soprattutto nelle aree irrigate, alla ricerca quindi non solo di cibo, ma anche di acqua.

Non è la prima volta che succede. Anzi è da anni che che i cinghiali lasciano la pineta e le colline vicine invadendo le campagne non solo di Settimo ma anche di Sinnai.

Proprio a ridosso delle ultime case del rione di "Baccu Narboni" e nelle vicinanze del vecchio cimitero, nelle ultime settimane sono stati ugualmente avvistati, fotografati e filmati diversi branchi.

Un fenomeno che, sempre nel territorio di Sinnai, sta interessando le campagne anche a chilometri di distanza dall'abitato, come l'area coltivata di "Pran'e Sili".

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