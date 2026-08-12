La raccolta della plastica sarà assicurata domani, giovedì 13 agosto, in tutto il territorio comunale di Sinnai, sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.

In aggiunta al servizio programmato, il gestore del servizio ha comunicato «l’organizzazione di una squadra che opererà alla raccolta della plastica nelle località di Solanas e Torre delle Stelle, con l’obiettivo di prevenire accumuli conseguenti alle criticità che hanno interessato il servizio nei giorni scorsi».

La raccolta straordinaria è resa possibile dalla graduale riattivazione dei conferimenti degli imballaggi in plastica. La situazione generale del comparto, tuttavia, non può ancora considerarsi definitivamente superata, in particolare per quanto riguarda le difficoltà di conferimento del materiale raccolto presso gli impianti di destinazione.

Per questo motivo, le indicazioni comunicate riguardano al momento esclusivamente la giornata di giovedì 13 agosto e non anticipano né garantiscono le modalità di svolgimento del servizio nelle giornate successive.

Il Comune, in raccordo con il gestore del servizio e con gli enti competenti, continuerà a monitorare costantemente l'evolversi della situazione.

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