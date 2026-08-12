Dopo settimane particolarmente complesse, torna alla normalità il servizio di raccolta della plastica a Capoterra. A partire da giovedì 13 agosto, la raccolta riprenderà regolarmente sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, secondo il calendario previsto.

A fare il punto sulla situazione è il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, che nelle ultime settimane ha seguito l'evolversi della criticità sul territorio, intervenendo anche nella sua veste di presidente del Cacip.

«Sono state settimane particolarmente complesse, nelle quali il sistema di conferimento della plastica è stato messo a dura prova, non soltanto in Sardegna. Come sindaco di Capoterra ho seguito costantemente la situazione del nostro territorio, cercando di garantire risposte e soluzioni ai cittadini», sottolinea Garau.

Parallelamente, nell'ambito del proprio incarico alla guida del Cacip, il sindaco si è attivato insieme allo staff tecnico e con il supporto della società in house TecnoCasic, con l'obiettivo di contribuire alla gestione della fase di emergenza e individuare le soluzioni necessarie per consentire la ripresa del servizio.

Un lavoro portato avanti in collaborazione con l'assessorato regionale dell'Ambiente e con tutti i soggetti coinvolti.

«Abbiamo lavorato in stretta collaborazione con l'Assessorato regionale dell'Ambiente, che ringrazio per la costante attenzione e, in particolare, l'assessore Rosanna Laconi, insieme a tutti coloro che hanno contribuito alla gestione di questa fase», aggiunge il primo cittadino.

Ora, dunque, la raccolta della plastica può ripartire secondo la programmazione ordinaria. Una ripresa che, nelle intenzioni dell'amministrazione, dovrà essere accompagnata da un monitoraggio costante fino al completo superamento delle difficoltà.

«Oggi possiamo comunicare che il servizio riparte. È un risultato frutto di un lavoro di squadra, che continueremo a portare avanti con la massima attenzione fino al definitivo superamento della criticità», conclude Garau, rivolgendo infine un ringraziamento ai cittadini: «Grazie per la pazienza, la collaborazione e la comprensione dimostrate in queste settimane».

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