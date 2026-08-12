Abbattere i tempi di intervento su strada della Polizia Locale, favorire il rapporto diretto con i cittadini, assicurare trasparenza e tracciabilità dei procedimenti amministrativi.

Sono alcuni degli obiettivi del progetto dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano che parteciperà al bando regionale per rafforzare la capacità di ricerca e innovazione nelle pubbliche amministrazioni finanziato con i fondi Fesr.

L’iniziativa mira a risolvere le criticità gestionali emerse da una ricognizione delle procedure operative. In particolare, si punta a ridurre drasticamente i tempi di rilevamento, segnalazione e trasmissione di violazioni e incidenti stradali evitando agli agenti le lungaggini dei procedimenti d’ufficio.

In questo modo il personale della polizia locale potrà effettuare un maggior numero di accertamenti e controlli su strada. Attenzione anche alla formazione continua del personale e alla interfaccia diretta con i cittadini che potranno confrontarsi in modo trasparente e intuitivo con il Corpo di Polizia Locale in relazione ai procedimenti amministrativi e alla presentazione di segnalazioni.

La richiesta finanziaria per l’attuazione del progetto presentata dall’Unione dei Comuni è di 2,5 milioni di euro pari al massimo dell’importo concedibile.

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