Nuragus investe sulla terza età: parte il restyling della Comunità Integrata. «Sono in corso gli interventi sulla struttura della Comunità Integrata di Nuragus», annuncia il sindaco Giovanni Daga, «con un investimento di circa 150 mila euro contiamo di sistemare il terrazzo dove sono presenti delle infiltrazioni. La nostra intenzione è chiedere, entro l'anno, un ulteriore finanziamento straordinario per proseguire nell'opera di risanamento e miglioramento della struttura».

Questi interventi sono mirati al rilancio della comunità integrata per renderla più accessibile e sostenibile, anche con un ampliamento dei posti letto. I costi elevati, nonostante l'intervento del comune, hanno impedito agli anziani di Nuragus di poterne usufruire. Ma sono tanti quelli che vogliono poter accedere a questo servizio. Per questo il primo cittadino pensa ad un progetto che che possa arricchire la struttura di spazi ricreativi. Come una piccola sala cinema, una biblioteca e sala lettura, laboratori creativi, spazi verdi attrezzati, luoghi per giocare a carte e stare insieme, magari persino una piscina riscaldata. Sì procederà per singoli passi con il desiderio di creare un luogo dove gli anziani non abbiano paura di andare.

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