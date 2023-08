Troppa polvere e troppe polveri sottili nel tratto ancora in terra battuta della via Sagittario. La Nuova associazione Torre delle Stelle ha effettuato dei rilevamenti (l’ultimo il 13 agosto) secondo i quali il valore medio delle polveri sottili a causa del transito continuo delle auto è risultato quattro volte superiore ai limiti di legge. E il comune di Sinnai ha abbassato a 10 km orari il limite di velocità.

Il test è stato effettuato nel tratto di via Sagittario vicino al parcheggio del parco comunale. «Le misurazioni - spiega l’associazione - sono state effettuate con un dispositivo MeteoTracker dotato di modulo addizionale per la rilevazione, oltre che dei dati meteo, delle polveri sottili, in condizioni di calma di vento e con un traffico pari a circa un transito veicolare ogni 15-20 secondi a velocità stimata intorno ai 15-20 chilometri orari».

In sostanza nel tratto indicato si crea «un un’abnorme produzione di polvere». Sempre secondo l'associazione, la soluzione ideale sarebbe quella di intervenire con la bagnatura periodica del tratto sterrato della via Sagittario come è stato fatto in passato con la collaborazione del confinante Comune di Maracalagonis.

La Nuova associazione ha informato il Comune di Sinnai dei dati rilevati e il Comune ieri ha sistemato un cartello che riduce su quel tratto di strada il limite di velocità a 10 chilometri orari.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata