È stata accompagnata in ospedale in codice giallo (per dinamica), la donna rimasta ferita nel pomeriggio nell'incidente in una galleria sulla nuova Statale 125 all'altezza di Mari Pintau, in territorio di Quartu.

La vittima è stata accompagna in ambulanza in ospedale dove è stata medicata. Dovrebbe essere dimessa in serata dopo gli accertamenti in corso. L'incidente è stato provocato dallo scoppio di una gomma: l’auto, una Polo, è finita sul cordolo della galleria. Sul posto la Polstrada e un’ambulanza del 118. Pesanti i disagi per gli automobilisti di passaggio anche perché la vettura è rimasta di traverso sulla carreggiata.

