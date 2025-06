Tutto è pronto a Mandas per l’apertura del primo Museo delle auto d'epoca e storiche della Trexenta. L’amministrazione comunale, dopo aver definito gli ultimi atti relativi alle gare d’appalto per l’allestimento del museo, sta seguendo giorno dopo giorno la realizzazione di una mostra permanente dedicata ai veicoli antichi. «In questi giorni siamo al lavoro per realizzare il grande sogno del Museo regionale delle auto e moto d’epoca Attilio Mocci Demartis», dice il sindaco Umberto Oppus. «Stiamo investendo ben 250.000 euro, cui seguiranno presto altri 350.000 euro».

La Giunta comunale, prima di avviare i lavori, aveva approvato le variazioni al bilancio necessarie per poter programmare l’utilizzo dei fondi aggiuntivi incassati attraverso l’ottenimento di alcuni importanti finanziamenti pubblici: tra questi ci sono anche 50.000 euro attraverso i quali è prevista la realizzazione di un’area camper.

«La cultura dei motori e delle auto ha una lunga tradizione nel nostro paese, non a caso il 21 giugno ospitiamo il Primo Moto-incontro di San Giovanni e il 14 settembre il Secondo Raduno di veicoli d’epoca nel Ducato di Mandas», conclude il primo cittadino, al lavoro per realizzare in un secondo momento un'altra ala del museo interamente dedicata alle moto d'epoca.

