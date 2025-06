Sono stati ultimati a Settimo San Pietro nuovi lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del campo di Tiro a volo di Su Pardu. Lavori che rendono ora più accoglienti e funzionali i campi da tiro, la club house e le pertinenze Il tutto è stato fatto in accordo con l’associazione sportiva concessionaria dell’impianto , uno degli impianti migliori e frequentati in Sardegna. ma non finisce qui. < Il Comune di Settimo-dice il sindaco Gigi Puddu- anche quest’anno è beneficiario di un ulteriore finanziamento di 100mila euro per la stessa struttura e con lo stesso metodo di concertazione tra concessionario e Comune verranno individuate, progettate e realizzate altre opere per m igliorare ulteriormente questo impianto sportivo>.

<Il campo di Tiro a volo di Settimo ospita eventi agonistici di altissimo livello agonistico. Non solo: ora si sta puntando anche a coinvolgere le scuole. <Recentemente – ha detto il presidente della società, Tigellio Danese – abbiamo ospitato sulle sue nostre pedane una delegazione composta dagli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” di Elmas. I nostri graditissimi ospiti hanno potuto provare le emozioni di colpire i piattelli sotto la guida dell’Istruttore Federale Paolo Paoli. Una vera e propria “prova generale” in vista dell’adesione, nel prossimo anno scolastico, al Progetto “La Fitav adotta la scuola” , realizzato dalla Federazione Italiana Tiro a Volo per avvicinare il mondo dei giovani alla pratica delle nostre discipline sportive».

