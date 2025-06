I musicisti della scuola media dell’istituto comprensivo Luigi Mezzacapo di Senorbì fanno incetta di premi al concorso “Gavino Gabriel” di Siurgus Donigala, ideato dal maestro Felice Cassinelli, anche direttore artistico dell’importante rassegna culturale giunta quest’anno alla venticinquesima edizione.

Gli allievi di prima, seconda e terza del corso musicale Sonia Caredda, Aida Loi, Aurora Pireddu, Nicole Porcedda, Ettore Serra, Joséphine Serra, Sara Arzedi, Tommaso Schirru, Thomas Dessì, Riccardo Pireddu, Emma Pintus, Alessia Pretta, Elena Pilloni e Irene Cardia hanno esibito le loro capacità tecniche ed espressive conquistando primi e secondi premi e un primo premio assoluto con borsa di studio. Grande la soddisfazione dei ragazzi e dei docenti Sergio Pinna, Mauro Baccoli, Leonarda Blandina e Luciano Casu.

Lo scorso anno le classi dell’indirizzo musicale si erano distinte in occasione della ventunesima edizione del Festival Nazionale della Musica “Gian Piero Cartocci” di Iglesias conquistando primi e secondi premi. I giovani musicisti inoltre di recente si sono esibiti nel teatro comunale di Senorbì per celebrare il decennale dell’avvio dell’indirizzo musicale, conquistando il pubblico rimasto attento per le due ore dello spettacolo che ha visto coinvolti al pianoforte anche gli ex allievi Francesco Murgia, Lorenzo Scelsi, Alice Bullita e Mauro Lonis. La dirigente Isotta Milia ha sottolineato l'importanza della musica come strumento di arricchimento, crescita personale e collettiva, ricordando inoltre come le iscrizioni siano ancora aperte.

