A Sinnai nasce una nuova associazione di volontariato, "Sardigna no est colonia Odv": i fondatori fanno parte del coordinamento per la difesa del territorio, nato nel 2024 contro la speculazione energetica che ha interessato il territorio.

La nuova associazione si propone di promuovere e organizzare anche collaborando con altre Associazioni ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio, il risanamento di ambienti naturali, al rimboschimento, alla prevenzione degli incendi; di svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola; di organizzare e gestire attività di escursionismo per bambini e adulti per la valorizzazione del territorio. Il motto: «La CO2 si combatte piantando alberi».

Il primo consiglio direttivo è cosi composto: presidente Daniele Lucio Orrù, vice presidente Claudio Puddu, segretaria Maria Candida Pretti. Sono tutti con pregresse esperienze di volontariato: il presidente Orrù è stato segretario del Ma.si.se. dal 2013 al 2017, ed è una guida ambientale ed escursionista.

© Riproduzione riservata