Entra in funzione anche davanti allo sportello postale di Domus de Maria la colonnina per la ricarica delle auto elettriche installata da Poste italiane.

Collocata nell’area esterna di pertinenza dell’ufficio postale, la colonnina di ricarica è accessibile a tutti i cittadini, anche se non clienti di Poste, 24 ore su 24.

L’iniziativa rientra nel progetto aziendale Polis – “Casa dei Servizi Digitali”, che ha l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei comuni con meno di 15mila abitanti. Il programma di installazione delle colonnine di ricarica passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali, con il quale ogni comune interessato potrà fornire, senza alcun onere a carico dell’amministrazione, un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile.

Nella Sardegna meridionale sono già state installate e predisposte per essere prossimamente attivate altre 28 colonnine in 21 località del territorio, per un totale di 56 punti di ricarica disponibili.

