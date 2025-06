Si rinnova da domani a Sinnai, la festa in onore di Santa Vittoria. Si inizierà giovedì con la vestizione della Santa alle 10. Alle 18, Messa nella chiesetta di Santa Vittoria, nel rione omonimo. Il 13 giugno Messa alle 18. Alle 21,30 avranno inizio gli appuntamenti civili con una gara poetica: si esibiranno gli improvvisatori campidanesi Marcello Uda, Mondo Maccioni, Bruno Melis, Eraldo Deiana. Alla chitarra Luca Tiddia. Il 14 giugno alle 18, messa per i soci defunti Del Comitato della sagra col coro Don Bosco. Alle 18 nella Piazza Sant’Isidoro, si terranno una serie di manifestazione per la valorizzazione dei prodotti tipici locali : la 27esima edizione della sagra de “Sa tundidroxia”, la dimostrazione della mungitura e della tosatura. E ancora, la trasformazione del latte in ricotta , la degustazione della carne di pecora bollita, del pane sardo , del formaggio e del vino. Alle 22, spettacolo musicale col gruppo “Cristina Fois live tour”.

La festa ( il presidente dell’associazione organizzatrice è Leandro Mascia; il parroco è padre Gabriele Biccai), proseguirà domenica 15 luglio con la messa solenne alle 10,30 animata dal coro Santa Vittoria, diretto da Alessandra Lecca. Alle 19 messa solenne animata dal coro della Misericorduia. Seguirà la processione di Santa Vittoria accompagnata dalla banda musicale Giuseppe Verdi di Sinnai. La processione si snoderà fra le vie Santa Vittoria, Raffaello, Mantegna, Michelangelo, Tiepolo, Funtaneddas, Tuveri, Delle cave, Roccheddas, Amsikcora, Scuole, Serri, Roma, Napoli, Trinità, Funtaneddas, Funtan’e Olia, Piazza Santa Vittoria. Alle 22 musica dance anni 70,80,90 col gruppo “What.If” .

Lunedì festa di Sant’Agnese con messa alle 18 animata dal coro Santa Vittoria. Alle 21 gran conclusione con lo spettacolo, attesissimo di Alessandro Pili, il sindaco di Scraffingiu. Nell’oratorio di Santa Vittoria, durante la festa, sarà allestita una esposizione di vari hobbisti. Fra queste, quella di Paolo Mereu. La proposta , è dell’Università della Terza età.

