Torre delle Stelle, petizione per chiedere la sistemazione di via Lattea e via SirioDecine di cittadini sollecitano un incontro con l’amministrazione comunale
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Nuove proteste da Torre delle Stelle. 45 cittadini con casa nella via Lattea e nella via Sirio hanno firmato alcuni mesi fa una petizione chiedendo un incontro con gli amministratori comunali con l'obiettivo si sollecitare la sistemazione e la messa in sicurezza di queste due strade che portano alla spiaggia di Genn'e Mari.
I firmatari sarebbero in attesa di una risposta. Un problema rilanciato anche dal consigliere comunale di “Sinnai libera”, Aldo Lobina che ha presentato una interrogazione per conoscere i progetti in merito del Comune. La vice sindaca Katiuscia Concas ha detto di aver coinvolto gli uffici competenti per una verifica della situazione con l'idea di convocare poi i firmatari per affrontare il problema. «Quando accaduto nei mesi scorsi a causa di un nubifragio ha fatto slittare questo incontro che speriamo di poter fissare in tempi brevi».
In sostanza i firmatari sollecitano il piastrellamento dell'intera Via Lattea e di Via Sirio e in attesa, di prevedere, nei mesi estivi, alla bagnatura della strada. Si chiede inoltre «di provvedere alla regolazione della viabilità, valutando l'aumento dei divieti di sosta, installando i dissuasori di velocità, i cartelli stradali con il limite di 10 km orari e garantendo la presenza costante della polizia municipale durante i mesi di luglio/agosto e nei fine settimana di giugno/settembre; di rendere percorribili e mettere in sicurezza le due discese a mare che da Via Lattea conducono alla spiaggia di Genn'e Mari. Chedono anche l'installazione di almeno 2 punti luce nel tratto finale Via Lattea/Via Sirio fino all'uscita per la provinciale 17; di provvedere periodicamente alla potatura dei pini, alcuni pericolanti, che costeggiano Via Lattea e alla rimozione periodica dal manto stradale, dall'elevata quantità degli aghi di pino, al fine di evitare il propagarsi di possibili incendi».