Furto nella villetta di Lilli Gruber a Torre delle Stelle. Il colpo è stato consumato durante la notte.

I ladri sarebbero entrati da una porta finestra rovistando all'interno e portandosi via alcuni oggetti in oro.

Della vicenda si occupano ora i carabinieri della Compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge avviando le indagini con alcuni interrogatori in caserma.

In merito non sono emerse indiscrezioni. Dai carabinieri nessuna conferma, in molti hanno notato i militari nelle vicinanze nella villetta.

© Riproduzione riservata