Sulla richiesta inoltrata all'amministrazione comunale di Maracalagonis da parte della Nuova Associazione Torre delle Stelle, supportata da oltre 700 firme, per il riconoscimento dello status di Frazione della località turistica, si sta sviluppando un interessante dibattito.

«Sicuramente - dice Massimo Serra, utente di "Torre delle Stelle-Genn'e Mari", ex assessore al Turismo ed ex presidente del Consiglio comunale di Sinnai - sarà necessario qualche ulteriore passaggio e approfondimento istituzionale, ma si tratta comunque di un momento particolarmente significativo di attenzione verso la località costiera».

«Il riconoscimento dello status di frazione certamente implica aspetti statutari e regolamentari del Comune che impongono tempi rituali non brevi, in un'ottica di collaborazione e di partecipazione attiva alle problematiche della località - aggiunge Serra- si potrebbe favorire la nascita (nei modi e nelle forme più opportune da concordare) di un organismo snello e pratico di confronto, di dialogo e di proposta tra gli utenti di quel comparto e la massima Istituzione comunale, come per esempio una Consulta permanente alla quale riconoscere legittimazione e autorevolezza. Sarebbe un primo passo per attenuare le distanze tra il Centro e il nucleo abitato di Torre».

