Al via a Torre delle Stelle i lavori di sistemazione della via Lattea (tratto dalla via Sagittario e via Sirio), della via Sirio (tratto dalla via Lattea alla strada provinciale 17) e del prolungamento di via Sagittario verso la spiaggia di Genn’e Mari, a Torre delle Stelle nel Comune di Sinnai.

Per favorire la realizzazione dei lavori e per la messa in sicurezza del cantiere, da ieri è operativa anche una ordinanza firmata dal vice comandante della Polizia locale di Sinnai, tenente Franco Orrù. I lavori saranno realizzati in lotti per evitare, quanto più possibile, il disagio alla circolazione stradale nel villaggio turistico.

L'ordinanza prevede l’interruzione del traffico veicolare mediante sbarramento e l’istituzione del divieto di transito (eccetto frontisti) nella via Lattea tratto compreso tra la via Sagittario e la via Sirio; l’interruzione del traffico veicolare mediante lo sbarramento e l’istituzione del divieto di transito nella via Sirio tratto compreso tra la via Sagittario e la provinciale per Villasimius.

Prevista anche l’interruzione del traffico veicolare mediante sbarramento e l’istituzione del divieto di transito (sempre eccetto frontisti) nel prolungamento della via Sagittario verso la spiaggia di Genn’e Mari.

