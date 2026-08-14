Torna a Senorbì “Epulae Silenicae, banchetto alla cartaginese”, l’appuntamento che unisce archeologia, gastronomia e cultura per raccontare il mondo punico attraverso i sapori e le testimonianze custodite nel Museo Archeologico “Sa Domu Nosta”. La seconda edizione è in programma sabato 5 settembre, a partire dalle 19.30, al MADN di via Scaledda 1, in pieno centro storico. Il cuore della serata sarà ancora una volta lo show cooking di Patrizio Perra, che proporrà una sequenza di piatti ispirati alla cucina cartaginese, in un percorso tra ricostruzione storica e valorizzazione dei prodotti del territorio.

Alla tavola si affiancherà il racconto dell’archeologia. Marco Giuman, docente di Archeologia classica dell’Università di Cagliari, interverrà sul tema di Odisseo e dell’incontro con Polifemo, prendendo spunto da un prezioso reperto conservato nelle sale del museo. L’incontro aprirà un ciclo di cinque conferenze dedicate al viaggio dell’eroe verso Itaca. La serata coinvolgerà anche diverse realtà del territorio. Saranno presenti Augusto Sitzia, referente della Cantina Trexenta, Michele Perra, curatore della parte grafica, Mattia Sirigu, titolare dell’omonima Latteria di Senorbì, e Fabrizio Usai, responsabile della Gelateria Eden.

L’iniziativa prosegue il percorso avviato con la prima edizione del 2025, quando il museo aveva proposto al pubblico un’esperienza dedicata alla tradizione culturale punica, utilizzando il cibo come chiave per avvicinarsi alla storia e ai reperti archeologici. Un progetto che torna quest’anno con una nuova serata e con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il patrimonio del museo, la ricerca archeologica e le produzioni del territorio. I posti sono limitati e la prenotazione in prevendita è obbligatoria entro il 3 settembre. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare, anche via WhatsApp, Michele Perra al 349 2918861 o Patrizio Perra al 320 4116606.

© Riproduzione riservata