Via libera temporaneo (con limitazioni) al transito sul ponte per Feraxi, in località Bau Colarba da oggi a mezzogiorno. L’ordinanza dirigenziale è stata firmata dall’amministrazione comunale di Muravera e consente – dopo diversi mesi – il transito verso le spiagge di Feraxi.

Nell’ordinanza viene specificato che “potranno transitare i soli mezzi leggeri con massa complessiva massima di ciascun veicolo: 3,5 t; carico massimo per asse: 20 kN”. Inoltre “il transito dovrà avvenire esclusivamente sulla corsia singola centrale, con un solo veicolo alla volta presente sull’intero impalcato e circolazione a senso unico alternato e la velocità massima consentita sarà di 30 Km orari”. Vieni quindi chiarito che “il permesso di transito temporaneo è un primo passo per superare le gravi criticità alle quali il territorio ha dovuto fare fronte nell'ultimo anno e mezzo”. In ogni caso l’amministrazione comunale raccomanda la massima cautela.

Sul ponte sono in fase di ultimazioni i lavori di ristrutturazione. Lavori che si sarebbero dovuto concludere prima dell’avvio della stagione turistica. Adesso il via libera almeno al traffico leggero. Un via libera che per le tante attività di Feraxi rappresenta una prima importante boccata d’ossigeno.

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