Quasi un chilometro di tavolate nel cuore della via Roma per cenare tutti assieme stasera, muraveresi e turisti. È Su Cumbidu de Ferraustu, l’iniziativa portata avanti negli ultimi anni della Pro Loco assieme al Comune, alle associazioni, ai commercianti e a tanti volontari nel nome dell’accoglienza e dell’ospitalità. I turisti troveranno diversi menù lungo le varie tavolate e potranno gustare la cucina del paese e, più in generale, del sud Sardegna. La cena sarà allietata dal suono delle launeddas e dell’organetto mentre delle ragazze in costume sardo passeranno di tavolo in tavolo per offrire dei dolcetti tipici.

Su Cumbidu è una degli appuntamenti più attesi dell’estate muraverese, assieme a Maskaras e a Muravera a Cavallo (riproposto quest’anno dopo un lungo stop). La prima edizione de Su Cumbidu risale al 2017. L’ideatore è Carlo Deidda, muraverese sempre pronto a dare un contributo al paese. All’inizio lo scopo de Su Cumbidu era quello di invitare tutti i turisti che passeggiavano per strada a sedersi per cenare assieme, come una grande famiglia. Questa sera gran parte dei posti sono già stati assegnati (attraverso la prenotazione) ma non mancheranno le sedie per chi, anche senza prenotazione, si ritroverà a passeggiare lungo la strada principale di Muravera.

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