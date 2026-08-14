Niente chiusure estive per l’ufficio postale di Pula. Anche durante il mese di agosto, la sede di via San Giovanni continuerà a garantire i propri servizi a cittadini e turisti con i consueti orari di apertura.

L’ufficio sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, mentre il sabato resterà aperto fino alle 12.35. Una presenza particolarmente importante in un periodo dell’anno in cui Pula registra una significativa presenza di visitatori e aumenta la richiesta di servizi sul territorio.

Per le operazioni più semplici è inoltre disponibile l’ATM Postamat, che consente di effettuare prelievi di contante e diverse altre operazioni, tra cui il pagamento di bollettini premarcati, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay, oltre alla consultazione di saldo, estratto conto e lista movimenti. Il prelievo può essere effettuato anche tramite smartphone, senza utilizzare la carta.

Poste Italiane ricorda inoltre che molti servizi possono essere svolti comodamente da remoto attraverso il sito poste.it e l’app Poste Italiane. Tra le operazioni disponibili figurano il pagamento di bollettini, MAV e pagoPA, multe e bollo auto e moto, il monitoraggio di spedizioni e pacchi, l’invio di raccomandate e telegrammi, pagamenti e bonifici e il trasferimento di denaro.

Nella sede di via San Giovanni è presente anche una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici, installata nell’ambito del progetto “Polis”. Il servizio è accessibile a tutti, anche ai non clienti di Poste Italiane, 24 ore su 24, secondo le condizioni stabilite dal gestore del servizio.

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