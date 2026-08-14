Il docufilm "Lungo il giacimento, viaggio alla scoperta della via dell'argento", di Emiliano Franciosi, sarà proiettato a Burcei il 22 agosto prossimo nel quadro delle manifestazioni culturali dell'estate in paese. Un tuffo nel passato fra i monti di Sinnai, Burcei e San Vito dove un tempo si estraeva anche l'argento.

Emiliano Franciosi è un appassionato escursionista e videomaker indipendente, che da anni si dedica con passione alla realizzazione di video documentari. Attraverso le immagini racconta quei luoghi spesso dimenticati ma di grande valore storico e ambientale.

"Lungo il Giacimento" è un docufilm che conduce lo spettatore nei territori comunali di Sinnai, Burcei e San Vito.

Il documentario esplora una porzione di territorio aspra e affascinante, dove a partire dall’Ottocento la presenza della Miniera e dell’Uomo ha lasciato un segno profondo e tangibile.

Seguendo le tracce della *"Via dell'Argento"*, il film racconta il legame tra paesaggio, fatica e comunità.

Un viaggio per riscoprire la storia, promuovere un turismo consapevole e tenere viva la memoria di un patrimonio unico.

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