Guasila in questi giorni celebra la festa più sentita dell’estate, quella in onore della Beata Vergine Assunta. Un appuntamento che ogni anno rinnova una tradizione religiosa profondamente radicata nella comunità e capace di richiamare nel paese della Trexenta fedeli, visitatori e appassionati delle tradizioni popolari. A organizzare i festeggiamenti sono il Priore, la Priora e gli Obrieri, con la collaborazione della Pro Loco, della società Stella Azzurra e dell’Amministrazione comunale, grazie anche al sostegno degli sponsor e della popolazione.

Il cuore della festa sarà domani, sabato 15 agosto, giorno dell’Assunzione. Alle 10.30 è prevista la Messa solenne presieduta da monsignor Ottavio Utzeri, Canonico onorario del Capitolo Metropolitano di Cagliari e Cancelliere arcivescovile. Nel pomeriggio, alle 17, spazio a uno degli appuntamenti più attesi: la 39ª edizione del Palio Santa Maria, in programma al Galoppatoio comunale sulla strada per Villanovafranca. La giornata si concluderà alle 22.30 con il concerto di Roy Paci & Aretuska, tra ska, jazz e sonorità mediterranee.

I festeggiamenti prendono il via oggi, venerdì 14 agosto, con la Messa solenne delle 18.30, presieduta dal vescovo emerito di Nuoro, monsignor Mosè Marcia, seguita dalla processione. In serata, alle 22.30, musica e folklore con i Dilliriana. Il 16 agosto è prevista la Messa del malato alle 18.30, mentre alle 22.30 sarà la volta dell’Orchestra New Karalis. Il programma religioso proseguirà fino al 22 agosto, quando la Messa solenne e la processione di chiusura accompagneranno il gran finale, affidato in serata alla Carovana Folk. A fare da cornice agli appuntamenti civili saranno i riti preparatori, con il Novenario e il pellegrinaggio al Santuario. Un insieme di fede, tradizione, spettacolo e identità comunitaria che rappresenta per Guasila uno dei momenti più importanti dell’anno e un’occasione di incontro per l’intero territorio.

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