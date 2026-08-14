Un appuntamento che va oltre la musica e lo spettacolo: la Festa dell’Emigrato rinnova il legame tra Villasalto e i tanti villasaltési che vivono lontano dal paese. Domenica 16 agosto, dalle 22.30, in piazza Santa Barbara protagonisti gli Zenias – Balladores de Sardigna.



C’è un momento dell’estate in cui il paese non celebra soltanto una festa, ma soprattutto un ritorno. È quello della Festa dell’Emigrato, appuntamento dedicato ai tanti villasaltési che nel corso degli anni hanno lasciato il proprio paese e che continuano a conservarne ricordi, affetti e radici. Domenica 16 agosto Villasalto tornerà a riunirsi per loro. L’appuntamento è alle 22.30 nella piazza di Santa Barbara, dove la Pro Loco invita tutta la popolazione, gli emigrati rientrati per le vacanze e i visitatori a condividere una serata di musica, balli e allegria.

Sul palco arriveranno gli Zenias – Balladores de Sardigna, formazione conosciuta e apprezzata nell’Isola, pronta a portare a Villasalto uno spettacolo che mette al centro i suoni, i canti e i balli della tradizione sarda.

Ma la Festa dell’Emigrato conserva soprattutto un significato che va oltre lo spettacolo. Per un paese come Villasalto, agosto è da sempre il mese nel quale tante distanze si accorciano: si ritrovano familiari e amici, si riaprono le case, le vie tornano ad animarsi e chi vive lontano può nuovamente sentirsi parte della comunità nella quale è cresciuto. Ed è proprio questo lo spirito della festa: ritrovarsi, riconoscersi e mantenere vivo un legame che la distanza non ha cancellato. A sottolineare l’importanza dell’appuntamento per la comunità, anche l’Amministrazione comunale ha sostenuto l’organizzazione della Festa dell’Emigrato attraverso un contributo straordinario alla Pro Loco, utilizzando risorse assegnate dall’Unione dei Comuni del Gerrei. Il Comune ha inoltre disposto la liquidazione di un acconto pari al 70 per cento del contributo previsto per la manifestazione. Un momento di incontro fra chi a Villasalto è rimasto, chi è partito e chi continua a tornare ogni volta che può.

La serata del 16 agosto si inserisce in un’Estate Villasaltese 2026 che sta facendo registrare una bella partecipazione. Nei giorni scorsi hanno riscosso grande successo sia “Rivivere il centro storico”, che ha riportato persone e iniziative nel cuore del paese, sia la “Serata dei talenti”, altro appuntamento capace di richiamare e coinvolgere il pubblico. Una partecipazione che conferma la voglia di Villasalto di vivere i propri spazi, le proprie tradizioni e i momenti di socialità. Ora sarà la volta di una delle serate dal significato più particolare: quella dedicata a chi porta Villasalto con sé anche a centinaia o migliaia di chilometri di distanza. La Pro Loco di Villasalto invita tutti a partecipare: domenica 16 agosto, dalle 22.30, piazza Santa Barbara diventerà ancora una volta luogo d’incontro della comunità, con la musica degli Zenias e con una festa che vuole essere soprattutto un grande abbraccio ai villasaltési emigrati.





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