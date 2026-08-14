Burcei, appuntamento con la commedia "S'accabbadora"Conclusione con successo del "Bidda Rock 2026"
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel contesto della Estate burcerese oggi alle 22 verrà presentata la commedia "S'accabbadora". L'iniziativa è del Comune. L'appuntamento è nella Piazza Marcia con ingresso gratuito. Sempre a Burcei intanto si è conclusa con grande successo "Bidda Rock 2026", la manifestazione musicale che ha animato Burcei con concerti, contest e tributi ai grandi nomi della musica italiana.
Bidda Rock 2026 si è confermata un appuntamento di qualità per la musica live in Sardegna, un’occasione per valorizzare i talenti emergenti e regalare al pubblico grandi emozioni. Sul palco si sono alternati 10 artisti e band.
A vincere il contest sono stati i *Rockin Hertz* con "Groove Machine".
La band vincitrice approderà direttamente al *Poetto Fest*.