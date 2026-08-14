Nel contesto della Estate burcerese oggi alle 22 verrà presentata la commedia "S'accabbadora". L'iniziativa è del Comune. L'appuntamento è nella Piazza Marcia con ingresso gratuito. Sempre a Burcei intanto si è conclusa con grande successo "Bidda Rock 2026", la manifestazione musicale che ha animato Burcei con concerti, contest e tributi ai grandi nomi della musica italiana.

Bidda Rock 2026 si è confermata un appuntamento di qualità per la musica live in Sardegna, un’occasione per valorizzare i talenti emergenti e regalare al pubblico grandi emozioni. Sul palco si sono alternati 10 artisti e band.

A vincere il contest sono stati i *Rockin Hertz* con "Groove Machine".

La band vincitrice approderà direttamente al *Poetto Fest*.

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