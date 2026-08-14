Libri, letture e amici a quattro zampe: alla Biblioteca comunale di Pula arriva un’iniziativa pensata per unire il piacere della lettura alla relazione con gli animali.

Dal 25 al 27 agosto sono in programma sei laboratori gratuiti di “Pet Therapy in Biblioteca”, dedicati sia ai bambini sia agli adulti. Gli incontri saranno organizzati su due turni e offriranno ai partecipanti l’opportunità di avvicinarsi alla lettura assistita con i cani in un contesto diverso dal solito, fatto di ascolto, condivisione e relazione.

L’iniziativa punta a trasformare la biblioteca in uno spazio ancora più accogliente e coinvolgente, dove i libri diventano il punto di partenza per un’esperienza da vivere insieme agli amici a quattro zampe.

I posti sono limitati a un massimo di 15 partecipanti per laboratorio e la partecipazione è completamente gratuita. Per questo è consigliata la prenotazione, da effettuare telefonando al 392 065 6771.

Tre giornate pensate dunque per grandi e piccini, tra storie da ascoltare, libri da scoprire e la speciale compagnia dei cani. Un’occasione per vivere la biblioteca in modo originale e sperimentare i benefici della lettura assistita in compagnia degli animali.

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