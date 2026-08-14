Sono due le processioni religiose in programma stasera nel centro del Parteolla per le celebrazioni dell’Assunta organizzate dalle parrocchie di San Biagio e San Pantaleo. Entrambe si svolgeranno stasera alle 20 con percorsi diversi come avveniva prima del 1905 quando i due paesi di Sicci e San Pantaleo si unirono per dare origine all’attuale Dolianova.

A San Biagio, dopo la novena delle 18, si svolgerà la messa presieduta da don Sandro Zucca e animata dal coro parrocchiale. Alle 20 la processione partirà dalla chiesa e attraverserà Corso Repubblica, Via Soleminis, Via Giotto, Piazza Vittorio Veneto per poi tornare in Corso repubblica fino alla parrocchia.

A San Pantaleo, dopo i vespri e la messa delle 19 presieduta da mons. Ferdinando Caschili, la processione partirà dalla Cattedrale per la chiesa di Santa Maria attraversando Via Mons. Piovella, Piazza Mercato, Corso Repubblica, Via Dei Pisani, Via Santa Maria.

Per consentire lo svolgimento dei riti religiosi, le vie dei due centri storici saranno interdette al traffico dalle 20 alle 22. Stesse limitazioni domani, dalle 21 alle 22 per la processione che da Santa Maria riporterà il simulacro della Madonna in Cattedrale

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