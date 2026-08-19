Tittia sta bene, dovrà stare trenta giorni a riposo e portare il collare. Queste le ultime notizie sul fantino originario di Nurri che ieri ha vinto il Palio dell'Assunta raggiungendo il suo tredicesimo trionfo a piazza del Campo.

Accanto a lui c’è la famiglia, giunta dalla Sardegna per assistere alla gara.

I festeggiamenti a Nurri sono comunque ridimensionati, il paese attende l’arrivo del fantino per tributargli gli onori che merita.

«Siamo comunque in festa», ha detto il sindaco Roberto Cancedda. «Dopo l'apprensione di ieri, oggi siamo contenti perché sappiamo che Giovanni sta bene ed è in compagnia dei suoi cari, lo aspettiamo quanto prima in paese».

La caduta subito dopo aver tagliato il traguardo ha spaventato tutti e nonostante il soccorso immediato, si è aspettata la diagnosi dell'ospedale per tirare un sospiro di sollievo e iniziarsi a godere l'ennesima impresa di Giovanni Atzeni.

«Comunque anche ieri», ha sottolineato il primo cittadino «ha confermato di essere una leggenda inarrestabile». Tutti sono certi che finito il periodo di convalescenza il fantino sardo ritornerà nelle scuderie per preparare con la solita serietà e passione, la prossima impresa.

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