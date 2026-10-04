Il luogotenente Riccardo Pirali è il "personaggio sestese dell'anno"Il tributo all’Arma dei carabinieri al comandante della stazione locale dal dicembre del 2005
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Tributo all'Arma dei carabinieri: il comandante della stazione della Stazione di Sestu, il luogotenente con carica speciale Riccardo Pirali, è stato nominato "Personaggio sestese dell'anno".
Un riconoscimento che da vent'anni viene assegnato, dalla Pro Loco di Sestu, ai cittadini sestesi che si sono distinti per l'attività svolta a favore delle cittadinanza. La consegna del riconoscimento è avvenuta nel contesto della ventesima edizione del Festival delle Pro Loco che si conclude stasera.
Il Luogotenente Pirali, alla guida della stazione di Sestu dal dicembre del 2005, si è sempre distinto per la sua attività a garanzia della sicurezza della comunità sestese. Un ruolo importante nel tessuto sociale del territorio con la capacità anche di avvicinarsi anche alle persone in difficoltà. La targa con la motivazione del prestigioso riconoscimento, gli è stata consegnata dal sindaco Michele Cossa e dal presidente della Pro Loco Salvatore Melis, presenti anche il parroco di San Giorgio don Sergio Manunza.