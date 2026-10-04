Sestu, Don Emanuele Meconcelli saluta la parrocchia di Nostra Signora delle GrazieAmatissimo dai ragazzi, per dieci anni ha seguito l'oratorio
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Una grande festa, tra abbracci e applausi. Sestu ha salutato così ieri don Emanuele Meconcelli, che lascia la parrocchia di Nostra Signora de Le Grazie, dove per 10 anni si è occupato dell’oratorio, per diventare parroco nella chiesa di san Giacomo a Cagliari.
Simpatico e sempre disponibile ad ascoltare e ad organizzare qualcosa, così qui tutti parlano di lui, sicuri che porterà queste qualità anche a Cagliari.
«Mi ricordo quando ho partecipato al gruppo post cresima nel 2017 a villa Tecla a Quartu e il tema era la parabola dei talenti, ci ha fatto capire quanto tutti siamo importanti per gli altri», racconta Davide Contu, collaboratore dell’oratorio.
Classe 1975, Don Emanuele è stato il primo a creare un coro con i ragazzi del catechismo, e anche ad organizzare i gruppi post cresima, che dal 2017 partecipano a dei campi scuola a Cala Sinzias. Soprattutto, ha creato un legame forte con i suoi ragazzi, che spesso hanno continuato a frequentare l’oratorio per anni, diventando anche animatori. Ieri ha salutato tutti, commosso e felice: «Questi dieci anni sono stati un’esperienza bellissima e tutto è andato molto meglio di come avrei immaginato. Ho avuto l’occasione di vedere che dove si accoglie, ci si mette in gioco, il Vangelo diventa esperienza di vita vera».