Se ne parla da anni ma la soluzione non si trova. Lo spazzamento delle strade di Sinnai continua a farsi con le auto in sosta con l’operatore della spazzatrice costretto a continui zig zag per evitare gli ostacoli e lasciandosi dietro un servizio a metà, con tratti di strada puliti e altri no. Un problema vecchio, nuovamente rimbalzato nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Sinnai con un nuovo intervento del consigliere di opposizione Aldo Lobina, di "Sinnai libera". «Basta poco – ha detto Lobina – per rendere libero il passaggio della spazzatrice: istituire nei giorni in calendario il divieto di sosta nelle strade interessate all'intervento, con relativa ordinanza e con l’indicazione della segnaletica stradale. Si fa anche nei paesi vicini. Mi chiedo perché non si faccia a Sinnai garantire una pulizia vera delle strade e delle piazze, visto che tra l'altro la spazzatrice ha un suo costo».

© Riproduzione riservata