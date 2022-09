Avvicendamento al comando del 1° Reggimento Corazzato di Teulada tra il Colonnello Luca Rollo ed il Colonnello Nicola Maria Giachelle. Si è tenuta stamattina, nel piazzale della caserma “Salvatore Pisano”, alla presenza del Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Brigata Stefano Scanu, la cerimonia del passaggio di consegne tra i due ufficiali.

Il Colonnello Luca Rollo ha tracciato un breve bilancio dei due anni trascorsi al vertice del 1° Reggimento Corazzato, durante il quale ha diretto diverse attività di supporto a favore delle truppe in addestramento e in approntamento per le missioni nei principali teatri operativi esteri: “Un lavoro complesso, difficile e impegnativo ma svolto ogni giorno dal 1° Reggimento con grandissima generosità, professionalità ed intelligenza senza risparmio di energie. Ringrazio tutto il personale militare e civile”, ha concluso

A seguire il Generale Scanu ha evidenziato non solo la professionalità degli uomini e delle donne del 1° Reggimento Corazzato, ma soprattutto la passione e la dedizione al servizio messe in campo, che ne fanno un’unità peculiare nell’ambito dell’Esercito Italiano.

Il Colonnello Rollo ha consegnato lo Stendardo del 1° Reggimento al Colonnello Nicola Maria Giachelle, proveniente dallo Stato Maggiore dell’Esercito, che diventa così il 35° comandante del 1° Reggimento Corazzato di Capo Teulada.

(Unioneonline/EC)

