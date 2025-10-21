La vittima designata è un autotrasportatore di 45 anni ferito da un corpo d’arma da fuoco sparato a distanza ravvicinata. L’episodio è avvenuto domenica poco prima della mezzanotte in pieno centro abitato.

L’uomo è stato attirato in una trappola mentre si trovava all’interno della sua abitazione. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure alla vittima. Per lui solo una ferita di striscio alla spalla.

Sull’episodio indagano i carabinieri di Dolianova che hanno acquisito il materiale video girato dalle videocamere presenti nell’abitazione e nella zona circostante il luogo dell’attentato. Oscuro il movente: l’uomo, incensurato, non ha mai avuto problemi in paese.

L’articolo completo su L’Unione Sarda oggi in edicola e sull’App L’Unione Digital

