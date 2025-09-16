Nicola Porcu e Aurora Deidda si aggiudicano la 13esima edizione del torneo Santa Greca Open.

Oltre 150 gli atletici che si sono dati battaglia sui campi del Ct Decimomannu.

Nel singolare maschile, l'alfiere del Tc Cagliari, favorito della vigilia, è entrato in gara nei quarti di finale non concedendo giochi al “padrone di casa” Emilio Alejandro Lampis Telleria, per poi battere 6-1, 6-4 in semifinale Mauro Testa (Quattro Mori Tennis Team) e spuntarla 3-6, 6-3, 7-5 in finale su Matteo Mura.

Il torresino, testa di serie numero 3, in semifinale aveva eliminato 7-5, 6-1 Niccolò Dessì (Quattro Mori), numero 2 del seeding.

Nel femminile, la portacolori del Milano 26 ha rispettato i pronostici della vigilia, battendo 6-2, 6-4 Eleonora Atzei (Quattro Mori) in semifinale, per poi avere la meglio per 4-6, 6-0, 6-2 su Francesca Mostallino (Tc Cagliari), che a sua volta, in semifinale aveva regolato con un doppio 6-1 Elisa Secci (Quattro Mori).

