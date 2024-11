La carovana del gusto e dell’artigianato Saboris Antigus domani, domenica 1 dicembre, fa tappa a Suelli. Nel centro storico del piccolo paese della Trexenta ci saranno mostre, esposizioni, laboratori artigianali, punti vendita, bancarelle, locande e degustazioni per quello che è uno degli appuntamenti più attesi nell’autunno nel sud Sardegna.

Il ricco programma prevede inoltre la visita guidata al nuraghe Piscu e ai siti archeologici del paese, con tanto di bus navetta dal centro del borgo. Si inizia alle 9.30 con l’apertura degli stand e la fiera delle eccellenze agroalimentari; i tour guidati delle chiese e dei monumenti, del Santuario di San Giorgio e delle mostre d’arte sacra; la musica e i canti nelle vie del centro storico con Sonus de Beranu.

Si va avanti con una serie di iniziative all’insegna della cultura e dell’intrattenimento: tiro con l’arco e rievocazioni medievali nel vescovado di Suelli con il gruppo Funtana Onnis; giochi e giocattoli in legno, mostre, esposizioni e laboratori ludico-ricreativi a cura dell’associazione culturale Lughene; spettacolo di giocoleria a cura del Teatro del Sottosuolo; spettacolo itinerante con il maestro Tonio Schirru; racconti e leggende popolari per bambini; laboratori di formaggio, miele, dolci della festa, pane cerimoniale, pasta, abito della tradizione sarda; spettacolo musicale con Moses Concas e festival sardo di organetto.

Conclusione alle 19 affidata alla degustazione di vini novelli e zuppe di leguminose locali “Itinerando in cibo, tra le musiche e luci del Natale… in is bias de Sueddi”.

