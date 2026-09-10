Via ai lavori per la realizzazione della nuova strada di collegamento al cimitero di Suelli. Il nuovo accesso consentirà di evitare il tratto lungo la ex Strada statale 128, oggi utilizzato anche dai pedoni per raggiungere il camposanto. Una situazione non priva di pericoli, soprattutto per le persone anziane, costrette a percorrere a piedi un’arteria interessata dal traffico veicolare.

La nuova viabilità rappresenterà inoltre un importante miglioramento in occasione dei funerali. I cortei funebri potranno raggiungere il cimitero attraverso un percorso dedicato e più sicuro, senza dover transitare lungo la trafficata ex Statale 128, garantendo maggiore sicurezza e un contesto più dignitoso e raccolto.

«È un'opera che aspettavamo da tempo e che abbiamo ritenuto prioritaria perché riguarda prima di tutto la sicurezza dei nostri cittadini», sottolinea il sindaco Massimiliano Garau. «Finalmente eliminiamo una situazione di rischio che si trascinava da anni, soprattutto per gli anziani e per chi deve raggiungere il cimitero a piedi». L'avvio del cantiere segna dunque un passo importante per la sistemazione dell'accesso al cimitero e per il miglioramento della viabilità locale.

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