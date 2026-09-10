Cinque giornate in onore di San Basilio, a Decimoputzu. La festa, organizzata dal comitato, inizierà domani. Il programma religioso prevede per le 11 la vestizione del Santo nella chiesta campestre San Basilio Magno. Alle 17 partenza processione dalla parrocchia di Nostra Signora delle Grazie seguita da gruppi folk e Cavalieri. Alle 19 Santa Messa nella chiesa di San Basilio Magno. Sabato e Domenica alle 18 e Santa Messa nel sagrato di San Basilio; domenica, dalle 7,30, Santa Messa nella parrocchia di Nostra Signora delle Grazie e alle 10.30 processione dai simulacri dei Santi presso la pineta adiacente e messa solenne nella chiesa di San Basilio. Lunedì 14 Santa Messa alle 7.30 nella parrocchia delle Grazie, alle 10.30 Messa dei Malati nella chiesa di San Basilio e santa messa alle 18. Martedì 15 alle 19 rientro di Simulacro della Madonna verso la chiesa di Nostra Signora delle Grazie, seguita da gruppi folk e cavalieri.

Il programma civile prevede per domani alle 21.30 “Heidi a monte Idda”, laboratorio teatrale femminile “Sa babaioba”. Sabato alle 19 max animazione spettacolo per bambini con giochi gonfiabili. Alle 22 Sandro Murru dj show, con la storia della dance dagli anni 80 ai 2000. Domenica alle 19 “Baby fun animation” spettacolo per bambini e dalle 22 “Risate sonore” con Pino e Gli Anticorpi e il sindaco di Scraffingiu Alessandro Pili. Lunedì 14 alle 22 canta Marco Carta “Perderci all’infinto”. Martedì 15 dalle 21.30 rientro dei simulacri nella parrocchia di Nostra Signora delle Grazie e, a seguire, spettacolo pirotecnico nel campo sportivo comunale San Giorgio.

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