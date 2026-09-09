L'Avis Sinnai, che ha recentemente festeggiato i suoi 14 anni di attività, ha una nuova sede nel polo delle associazioni in via Olimpia.

L’Avis Sinnai, nata il primo settembre 2012 fondata da 15 soci, è diventata subito un importantissimo punto di riferimento non solo per Sinnai, ma anche per i comuni di Settimo San Pietro, Maracalagonis, Villasimius e Burcei, con oltre 6.000 sacche di sangue raccolte in questi 14 anni. Un migliaio i donatori che hanno scelto di donare almeno una volta il sangue.

Presente all'inaugurazione della sede la sindaca Barbara Pusceddu: «La nuova sede in via Olimpia», ha detto, «rappresenta un nuovo capitolo di questo percorso, uno spazio in cui continuare a coltivare la cultura del dono e dell'altruismo. Particolarmente gradita la presenza di Giuseppe Cabras di Settimo San Pietro, 98 anni, e 128 volte donatore».

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