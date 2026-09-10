Burcei, tutti in tenda al parco: protagonisti i bambiniCena al sacco tutti insieme, proiezione del film sotto le stelle e pop corn per tutti
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Si chiude stasera (giovedì), il cartellone dell’Estate Burcerese 2026, all’insegna del “Vivi, scopri, condividi”, col il parco di Burcei che si trasformerà in un campeggio a cielo aperto con “Tutti in tenda”, un evento aperto a tutti i bambini.
Il programma della serata prevede, per le ore 17,30, il ritrovo al parco urbano per il montaggio delle tende. Seguirà la cena al sacco tutti insieme, la proiezione del film sotto le stelle e pop corn per tutti.
Un’avventura da vivere insieme, tra risate, storie e il cielo di settembre sopra la testa. L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Comitato Santa Maria, Bella Frà e la Misericordia.