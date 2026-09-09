Nuovo parcheggio nella via Umberto, a Maracalgonis.

«Un lavoro», ha detto la sindaca Francesca Fadda, «atteso da anni, che finalmente restituisce ordine, sicurezza e posti auto nel cuore del paese, in una delle vie più trafficate tra scuole e residenze».

La prima cittadina aggiunge: «Chiedo il rispetto degli stalli e i passaggi pedonali. A breve interverremo anche per la segnaletica, da completare, in tante strade del paese per gli stalli disabili, carico e scarico e passi carrabili».

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